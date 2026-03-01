Journée de la Poésie Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Journée de la Poésie Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy samedi 28 mars 2026.
Journée de la Poésie
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 5 – 5 – 6 EUR
Matin Après midi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Journée de la poésie organisée par L’Université Indépendante de Vichy et l’Alliance Française et présidée par Jean-Pierre Siméon, poète, dramaturge, Directeur de la collection Poésie chez Gallimard.
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Poetry Day organized by the Independent University of Vichy and the Alliance Française and chaired by Jean-Pierre Siméon, poet, playwright, Director of the Poetry collection at Gallimard.
L’événement Journée de la Poésie Vichy a été mis à jour le 2026-03-11 par Vichy Destinations