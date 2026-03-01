Journée de la Poésie Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Journée de la Poésie

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Matin Après midi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Journée de la poésie organisée par L’Université Indépendante de Vichy et l’Alliance Française et présidée par Jean-Pierre Siméon, poète, dramaturge, Directeur de la collection Poésie chez Gallimard.

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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

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English :

Poetry Day organized by the Independent University of Vichy and the Alliance Française and chaired by Jean-Pierre Siméon, poet, playwright, Director of the Poetry collection at Gallimard.

L’événement Journée de la Poésie Vichy a été mis à jour le 2026-03-11 par Vichy Destinations