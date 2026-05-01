Journée de la Préhistoire Mant
Journée de la Préhistoire Mant samedi 30 mai 2026.
Mant
Journée de la Préhistoire
Place Jacques Castaing Mant Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Au programme de la Journée de la Préhistoire à Mant, une conférence, un atelier silhouettes. Mais aussi un concours de tapas et des rencontres avec des auteurs.
Entrée gratuite.
Au programme de la Journée de la Préhistoire à Mant
> A 15h, conférence Les origines du luxe assurée par Pablo Marticorena, Docteur en archéologie.
> A 16h30, atelier silhouettes animé par Michèle Ballinger.
> Rencontres avec des auteurs sur le thème de la Préhistoire.
> Concours de tapas sur le thème de la Préhistoire.
Entrée gratuite. .
Place Jacques Castaing Mant 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 44 59 78
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English : Journée de la Préhistoire
The Prehistory Day program at Mant includes a conference and a silhouette workshop. But also a tapas competition and meetings with authors.
Free admission.
L’événement Journée de la Préhistoire Mant a été mis à jour le 2026-05-12 par Landes Chalosse
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