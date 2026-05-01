Mant

Journée de la Préhistoire

Place Jacques Castaing Mant Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au programme de la Journée de la Préhistoire à Mant, une conférence, un atelier silhouettes. Mais aussi un concours de tapas et des rencontres avec des auteurs.

Entrée gratuite.

Au programme de la Journée de la Préhistoire à Mant

> A 15h, conférence Les origines du luxe assurée par Pablo Marticorena, Docteur en archéologie.

> A 16h30, atelier silhouettes animé par Michèle Ballinger.

> Rencontres avec des auteurs sur le thème de la Préhistoire.

> Concours de tapas sur le thème de la Préhistoire.

Entrée gratuite. .

Place Jacques Castaing Mant 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 44 59 78

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English : Journée de la Préhistoire

The Prehistory Day program at Mant includes a conference and a silhouette workshop. But also a tapas competition and meetings with authors.

Free admission.

L’événement Journée de la Préhistoire Mant a été mis à jour le 2026-05-12 par Landes Chalosse