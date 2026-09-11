Informations pratiques

Condé-sur-Vire

Journée de la randonnée > Base de loisirs de Condé-sur-Vire

L’Ecluse Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Amateurs de randonnée et d’aventure en plein air ?

Voici la Journée de la Randonnée, qui se tiendra le 4 octobre 2026 à la Base de Loisirs de Condé-sur-Vire !

Programme :

Les parcours pédestres

– 7 km >Départ 10h15 / Allure 4 km/h / Dénivelé + 60 m

– 10 km> Départ 9h30 / Allure 5 km/h / Dénivelé + 107m

– 20 km> Départ 8h00 / Allure 4.5 km/h / Dénivelé + 319 m => Prévoir son repas

Les parcours VTT

– 22 km > Départ 10h / Dénivelé + 278m

– 41 km > Départ 9h / + 481m

Les parcours Trail

– 10 km > Départ 10h30 / Dénivelé + 134m

– 20 km > Départ 9h30 / Dénivelé +319m

Les parcours Cyclo

– 30 km > Départ 10h / Dénivelé +364m

– 60 km > Départ 8h30 / Dénivelé + 769m

Le parcours canoë-kayak (16 canoës biplace disponibles soit 32 places

Sur place de 11h à 16h, diverses animations sont proposées en parallèle des randonnées, des activités de plein air pour toute la famille sont proposées à la base de loisirs :

– Tir à l’arc

– Tir à l’arbalète

– Jeux ludiques

– Canoë-kayak

– Tyrolienne

– Escalade .

L’Ecluse Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie

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English : Journée de la randonnée > Base de loisirs de Condé-sur-Vire

L’événement Journée de la randonnée > Base de loisirs de Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô