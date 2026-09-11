Journée de la randonnée > Base de loisirs de Condé-sur-Vire L’Ecluse Condé-sur-Vire
dimanche 4 octobre 2026 · L'Ecluse · Condé-sur-Vire
Informations pratiques
Condé-sur-Vire
Journée de la randonnée > Base de loisirs de Condé-sur-Vire
L’Ecluse Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Amateurs de randonnée et d’aventure en plein air ?
Voici la Journée de la Randonnée, qui se tiendra le 4 octobre 2026 à la Base de Loisirs de Condé-sur-Vire !
Programme :
Les parcours pédestres
– 7 km >Départ 10h15 / Allure 4 km/h / Dénivelé + 60 m
– 10 km> Départ 9h30 / Allure 5 km/h / Dénivelé + 107m
– 20 km> Départ 8h00 / Allure 4.5 km/h / Dénivelé + 319 m => Prévoir son repas
Les parcours VTT
– 22 km > Départ 10h / Dénivelé + 278m
– 41 km > Départ 9h / + 481m
Les parcours Trail
– 10 km > Départ 10h30 / Dénivelé + 134m
– 20 km > Départ 9h30 / Dénivelé +319m
Les parcours Cyclo
– 30 km > Départ 10h / Dénivelé +364m
– 60 km > Départ 8h30 / Dénivelé + 769m
Le parcours canoë-kayak (16 canoës biplace disponibles soit 32 places
Sur place de 11h à 16h, diverses animations sont proposées en parallèle des randonnées, des activités de plein air pour toute la famille sont proposées à la base de loisirs :
– Tir à l’arc
– Tir à l’arbalète
– Jeux ludiques
– Canoë-kayak
– Tyrolienne
– Escalade .
L’Ecluse Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée de la randonnée > Base de loisirs de Condé-sur-Vire
L’événement Journée de la randonnée > Base de loisirs de Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Condé-sur-Vire (Manche)
- EDOUARD DELOIGNON CONDE ESPACE Conde Sur Vire 8 octobre 2026
- Cahutes Salle des fêtes Condé-sur-Vire 8 octobre 2026
- REMI – TOTOMOBILE EN FETE CONDE ESPACE Conde Sur Vire 10 octobre 2026
- Villes en scène > Le voyage de Wolfgang compagnie Tel jour Telle nuit Place Auguste Grandin Condé-sur-Vire 12 novembre 2026
- Villes en scène > Viriles compagnie Kynlaus Condé Espace Condé-sur-Vire 18 novembre 2026