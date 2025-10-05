Journée de la randonnée > Hippodrome de Graignes Graignes-Mesnil-Angot
Graignes-Mesnil-Angot
Amateurs de randonnée et d’aventure en plein air ?
Voici la Journée de la Randonnée, qui se tiendra le 5 octobre 2025 à l’hippodrome de Graignes !
« LES ACTIVITÉS FAMILLE » à ne pas manquer !
En parallèle des randonnées, des activités de plein air pour toute la famille sont proposées de 11h30 à 16h00 au stade de football de La Barre-de-Semilly.
Au programme
Dès 14h et toutes les 30 minutes
> atelier course en draisienne pour les 2 6 ans / sans inscription / draisiennes fournies
> atelier laser run à partir de 3 ans / sans inscription
Toute la journée
> escalade, tir à l’arc, tyrolienne, maniabilité VTT, jeux de société, jeux de bois et un espace pour les 0/3ans (sous une tente avec jeux et tapis d’éveil, espace change, chauffe biberon, …)
> atelier cuisine .
Rue du Vieux-Château Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie
