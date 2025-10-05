Journée de la randonnée > Hippodrome de Graignes Graignes-Mesnil-Angot

Journée de la randonnée > Hippodrome de Graignes Graignes-Mesnil-Angot dimanche 5 octobre 2025.

Journée de la randonnée > Hippodrome de Graignes

Rue du Vieux-Château Graignes-Mesnil-Angot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Amateurs de randonnée et d’aventure en plein air ?

Voici la Journée de la Randonnée, qui se tiendra le 5 octobre 2025 à l’hippodrome de Graignes !

« LES ACTIVITÉS FAMILLE » à ne pas manquer !

En parallèle des randonnées, des activités de plein air pour toute la famille sont proposées de 11h30 à 16h00 au stade de football de La Barre-de-Semilly.

Au programme

Dès 14h et toutes les 30 minutes

> atelier course en draisienne pour les 2 6 ans / sans inscription / draisiennes fournies

> atelier laser run à partir de 3 ans / sans inscription

Toute la journée

> escalade, tir à l’arc, tyrolienne, maniabilité VTT, jeux de société, jeux de bois et un espace pour les 0/3ans (sous une tente avec jeux et tapis d’éveil, espace change, chauffe biberon, …)

> atelier cuisine .

Rue du Vieux-Château Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie

English : Journée de la randonnée > Hippodrome de Graignes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée de la randonnée > Hippodrome de Graignes Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Saint-Lô