Journée de la résilience en Creuse CMA Guéret

Journée de la résilience en Creuse

CMA 8 Avenue d’Auvergne Guéret Creuse

Début : 2025-10-13

Dans un contexte où les risques naturels (inondations, incendies, tempêtes, présence de radon…) peuvent avoir un impact direct sur l’activité des artisans, cette journée a pour objectif d’accompagner les entreprises à mieux se préparer, à anticiper les conséquences, et à renforcer leur capacité à rebondir.

Objectifs de la journée

-sensibiliser les artisans aux risques naturels et technologiques susceptibles d’impacter leur activité.

– partager des retours d’expérience concrets pour mieux se préparer collectivement.

– fournir des outils pratiques pour anticiper les crises et maintenir l’activité.

– favoriser la solidarité et la coopération entre acteurs locaux. .

CMA 8 Avenue d’Auvergne Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 95 30

