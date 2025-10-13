Journée de la résilience en Creuse CMA Guéret
Journée de la résilience en Creuse
CMA 8 Avenue d’Auvergne Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Dans un contexte où les risques naturels (inondations, incendies, tempêtes, présence de radon…) peuvent avoir un impact direct sur l’activité des artisans, cette journée a pour objectif d’accompagner les entreprises à mieux se préparer, à anticiper les conséquences, et à renforcer leur capacité à rebondir.
Objectifs de la journée
-sensibiliser les artisans aux risques naturels et technologiques susceptibles d’impacter leur activité.
– partager des retours d’expérience concrets pour mieux se préparer collectivement.
– fournir des outils pratiques pour anticiper les crises et maintenir l’activité.
– favoriser la solidarité et la coopération entre acteurs locaux. .
CMA 8 Avenue d’Auvergne Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 95 30
