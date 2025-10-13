Journée de la résilience en Creuse CMA Guéret

Journée de la résilience en Creuse CMA Guéret lundi 13 octobre 2025.

CMA 8 Avenue d’Auvergne Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-13

2025-10-13

Dans un contexte où les risques naturels (inondations, incendies, tempêtes, présence de radon…) peuvent avoir un impact direct sur l’activité des artisans, cette journée a pour objectif d’accompagner les entreprises à mieux se préparer, à anticiper les conséquences, et à renforcer leur capacité à rebondir.
Objectifs de la journée
-sensibiliser les artisans aux risques naturels et technologiques susceptibles d’impacter leur activité.
– partager des retours d’expérience concrets pour mieux se préparer collectivement.
– fournir des outils pratiques pour anticiper les crises et maintenir l’activité.
– favoriser la solidarité et la coopération entre acteurs locaux.   .

