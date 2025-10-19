Journée de la résilience Petite-Rosselle

Journée de la résilience Petite-Rosselle dimanche 19 octobre 2025.

Journée de la résilience

Petite-Rosselle Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

L’événement met en avant les manières de réagir et d’anticiper en cas de catastrophe comme une inondation, une explosion ou un incendie.

Au programme démonstrations des Jeunes sapeurs-pompiers, manœuvres et exposition de véhicules (pompiers et secours), initiations aux gestes qui sauvent, tombola gratuite avec plusieurs lots à gagner, présentation du kit de survie, présentation des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde.

Une petite restauration sera proposée sur place.

Événement GRATUIT et ouvert à tous !

La journée de la résilience se tiendra le dimanche 19 octobre 2025, de 11 h à 17 h, au Musée de la Mine de Petite-Rosselle. Évènement organisée par la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, en partenariat avec le SDIS 57 et la Préfecture de la Moselle.Tout public

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

English :

The event highlights ways of reacting and anticipating in the event of a disaster such as a flood, explosion or fire.

On the program: demonstrations by the Jeunes sapeurs-pompiers (young firefighters), maneuvers and vehicle displays (fire and rescue), introductions to life-saving techniques, free tombola with several prizes to be won, presentation of the survival kit, presentation of communal and inter-communal emergency plans.

Light refreshments available on site.

FREE and open to all!

Resilience Day will be held on Sunday, October 19, 2025, from 11 a.m. to 5 p.m., at the Musée de la Mine in Petite-Rosselle. Event organized by the Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, in partnership with SDIS 57 and the Moselle Prefecture.

German :

Die Veranstaltung zeigt, wie man auf Katastrophen wie Überschwemmungen, Explosionen oder Brände reagieren und vorausschauend handeln kann.

Auf dem Programm stehen Vorführungen der Jugendfeuerwehr, Manöver und Fahrzeugausstellungen (Feuerwehr und Rettungsdienst), Einführungen in lebensrettende Maßnahmen, eine kostenlose Tombola mit mehreren Preisen, die Vorstellung des Überlebenspakets und die Vorstellung der kommunalen und interkommunalen Rettungspläne.

Vor Ort wird ein kleiner Imbiss angeboten.

Die Veranstaltung ist KOSTENLOS und für alle offen!

Der Tag der Resilienz findet am Sonntag, den 19. Oktober 2025, von 11 bis 17 Uhr im Musée de la Mine in Petite-Rosselle statt. Die Veranstaltung wird von der Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France in Partnerschaft mit dem SDIS 57 und der Préfecture de la Moselle organisiert.

Italiano :

L’evento mette in evidenza i modi per reagire e anticipare in caso di catastrofe come un’alluvione, un’esplosione o un incendio.

In programma: dimostrazioni da parte dei Giovani pompieri, manovre ed esibizioni di veicoli (antincendio e di soccorso), introduzione alle tecniche di salvataggio, tombola gratuita con diversi premi in palio, presentazione del kit di sopravvivenza, presentazione dei piani di emergenza comunali e intercomunali.

Un leggero rinfresco sarà disponibile sul posto.

L’evento è GRATUITO e aperto a tutti!

La Giornata della resilienza si terrà domenica 19 ottobre 2025, dalle 11.00 alle 17.00, presso il Museo della Miniera di Petite-Rosselle. Organizzata dalla Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, in collaborazione con SDIS 57 e la Prefettura della Mosella.

Espanol :

El acto pone de relieve las formas de reaccionar y anticiparse en caso de catástrofe, como una inundación, una explosión o un incendio.

En el programa: demostraciones de los Jóvenes Bomberos, exhibición de maniobras y vehículos (bomberos y salvamento), iniciación a las técnicas de salvamento, tómbola gratuita con varios premios, presentación del kit de supervivencia, presentación de los planes de emergencia comunitarios e intercomunitarios.

Habrá refrescos en el lugar.

El acto es GRATUITO y está abierto a todos

El Día de la Resiliencia se celebrará el domingo 19 de octubre de 2025, de 11.00 a 17.00 horas, en el Museo de la Mina de Petite-Rosselle. Organizado por la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, en colaboración con la SDIS 57 y la Prefectura del Mosela.

L’événement Journée de la résilience Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-10-13 par FORBACH TOURISME