Journée de la Ruralité et de la pêche, 30100 Ales, Vénissieux

Journée de la Ruralité et de la pêche 9 et 10 mai 30100 Ales Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T13:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Présentation des activités de l’association, Balade accompagné et commenté sur les deux boucles cyclo-découvertes sans difficulté majeure: Le pont des Camisards (21 km) samedi 9 et dimanche matin départ 9h30. Les Prairies (17km) samedi 9 et dimanche 10 départ 13h30 (nombre limité) inscription sur prc2@gmx.fr

30100 Ales avenue Jules Guesde Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « prc2@gmx.fr »}] [{« link »: « mailto:prc2@gmx.fr »}]

A la découverte du patrimoine

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