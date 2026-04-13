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Journée de la Ruralité et de la pêche, 30100 Ales, Vénissieux

Journée de la Ruralité et de la pêche, 30100 Ales, Vénissieux

Journée de la Ruralité et de la pêche, 30100 Ales, Vénissieux samedi 9 mai 2026.

Lieu : 30100 Ales

Adresse : avenue Jules Guesde

Ville : 69200 Vénissieux

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Journée de la Ruralité et de la pêche 9 et 10 mai 30100 Ales Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T13:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Présentation des activités de l’association, Balade accompagné et commenté sur les deux boucles cyclo-découvertes sans difficulté majeure: Le pont des Camisards (21 km) samedi 9 et dimanche matin départ 9h30. Les Prairies (17km) samedi 9 et dimanche 10 départ 13h30 (nombre limité) inscription sur prc2@gmx.fr

30100 Ales avenue Jules Guesde Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « prc2@gmx.fr »}] [{« link »: « mailto:prc2@gmx.fr »}]
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