Journée de la ruralité – Place de la mairie Laroque-Timbaut, 8 juin 2025 09:00, Laroque-Timbaut.

Lot-et-Garonne

Journée de la ruralité Place de la mairie Laroque Timbaut Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-06-08 09:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-08

La ferme s’invite place de la mairie producteurs locaux et artisans, animaux, exposition de véhicules anciens, matériel agricole, démonstration de chasse à l’arc, buvette et restauration sur place.

Place de la mairie Laroque Timbaut

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 006815330 bernard.flores@lgtel.fr

English : Journée de la ruralité

The farm invites itself to the Place de la Mairie: local producers and craftsmen, animals, exhibition of vintage vehicles, farming equipment, bow hunting demonstration, refreshments and on-site catering.

German : Journée de la ruralité

Der Bauernhof lädt sich auf den Rathausplatz ein: lokale Produzenten und Handwerker, Tiere, Ausstellung von Oldtimern, landwirtschaftlichen Geräten, Vorführung der Bogenjagd, Getränkestand und Essen vor Ort.

Italiano :

La fattoria arriva in Place de la Mairie: produttori e artigiani locali, animali, esposizione di veicoli d’epoca, attrezzature agricole, dimostrazione di caccia con l’arco, rinfreschi e cibo in loco.

Espanol : Journée de la ruralité

La granja llega a la Place de la Mairie: productores y artesanos locales, animales, exposición de vehículos de época, material agrícola, demostración de caza con arco, refrescos y comida in situ.

L’événement Journée de la ruralité Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot