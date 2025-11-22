Journée de la seconde-main Petite-Rosselle
Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
Journée de la seconde main, vêtements de seconde main et défilé de mode, produits issus de chantiers d’insertion laine et bois, produits des ateliers couture et accessoires, meubles, bibelots et upcycling, jouets, vente de produits d’hygiène et linge de maison. Restauration sur place avec Le Rencard. Ateliers créatifs avec la Bibliothèque municipale et l’ASBH de Petite-Rosselle.Tout public
Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 85 27 10
English :
Second-hand day, second-hand clothes and fashion show, products from integration projects: wool and wood, products from workshops: sewing and accessories, furniture, knick-knacks and upcycling, toys, sale of hygiene products and household linen. On-site catering with Le Rencard. Creative workshops with the Bibliothèque municipale and ASBH de Petite-Rosselle.
German :
Second-Hand-Tag, Second-Hand-Kleidung und Modenschau, Produkte aus Eingliederungsmaßnahmen: Wolle und Holz, Produkte aus den Werkstätten: Nähen und Accessoires, Möbel, Nippes und Upcycling, Spielzeug, Verkauf von Hygieneartikeln und Haushaltswäsche. Verpflegung vor Ort mit Le Rencard. Kreative Workshops mit der Stadtbibliothek und dem ASBH von Petite-Rosselle.
Italiano :
Giornata dell’usato, abiti di seconda mano e sfilata di moda, prodotti di progetti di integrazione: lana e legno, prodotti di laboratori: cucito e accessori, mobili, curiosità e upcycling, giocattoli, vendita di prodotti per l’igiene e biancheria per la casa. Ristorazione in loco con Le Rencard. Laboratori creativi con la biblioteca comunale e l’ASBH di Petite-Rosselle.
Espanol :
Día de la segunda mano, desfile de ropa y moda de segunda mano, productos de proyectos de integración: lana y madera, productos de talleres: costura y accesorios, muebles, curiosidades y upcycling, juguetes, venta de productos de higiene y ropa de hogar. Restauración in situ con Le Rencard. Talleres creativos con la biblioteca municipal y la ASBH de Petite-Rosselle.
L’événement Journée de la seconde-main Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-10-31 par FORBACH TOURISME