Journée de la tonte à la Ferme de Paris ! La Ferme de Paris Paris samedi 11 avril 2026.
Pour leur bien-être, chaque année au printemps, il faut
tondre les brebis. C’est le moment de s’intéresser à cette filière et aux
métiers qui l’entourent. Venez assister à la tonte le samedi 11 avril à la Ferme de Paris.
Au programme :
– A 14h30 : rencontre, échanges et découverte
du métier passionnant de Thomas Baffault, tondeur professionnel.
– A 15h : démonstration de la tonte par
Thomas.
– De 14h à 17h (en libre et en
continu) : atelier de découverte autour de la filière laine, initiation au
filage.
Le samedi 11 avril 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.
La Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597
