Journée de la tonte à la ferme René Binet! Jardin René Binet PARIS
Journée de la tonte à la ferme René Binet! Jardin René Binet PARIS mercredi 15 avril 2026.
Pour leur bien-être, chaque année au printemps, il faut
tondre les brebis. C’est le moment de s’intéresser à cette filière et aux
métiers qui l’entourent.
Au programme :
– A 10h30 : rencontre, échanges et découverte
du métier passionnant de Thomas Baffault, tondeur professionnel.
– A 11h : démonstration de la tonte par
Thomas.
– De 10h à 12h30 et de 14h à 17h (en libre et en
continu) : atelier de découverte autour de la filière laine, initiation au
filage.
C’est le printemps, les brebis font peu neuve !
Venez assister à la tonte et découvrir les étapes de la filière laine.
Le mercredi 15 avril 2026
de 10h00 à 12h30
Le mercredi 15 avril 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T12:30:00+02:00;2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T17:00:00+02:00
Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597
Afficher la carte du lieu Jardin René Binet et trouvez le meilleur itinéraire