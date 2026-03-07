Journée de la tonte au parc Floral ! Parc Floral de Paris Paris

Pour leur bien-être, chaque année au printemps, il faut

tondre les brebis. C’est le moment de s’intéresser à cette filière et aux

métiers qui l’entourent.

Au programme :

– A 14h30 : rencontre, échanges et découverte

du métier passionnant de Thomas Baffault, tondeur professionnel.

– A 15h : démonstration de la tonte par

Thomas.

– De 10h à 17h (en libre et en

continu) : atelier de découverte autour de la filière laine, initiation au

filage.

Rendez-vous au Jardin Insolite du Parc Floral, au niveau de la prairie gérée en éco-pâturage.

C’est le printemps, les brebis font peau neuve !

Venez assister à la tonte et découvrir les étapes de la filière laine.

Le mercredi 15 avril 2026

de 10h00 à 12h30

Le mercredi 15 avril 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit sous condition

L’entrée du jardin est payante du 1er Avril au 30 septembre .

2,70 € (plein tarif)

1,55 € (tarif réduit)

Tout public.

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597



