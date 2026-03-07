Journée de la tonte au parc Floral ! Parc Floral de Paris Paris
Journée de la tonte au parc Floral ! Parc Floral de Paris Paris mercredi 15 avril 2026.
Pour leur bien-être, chaque année au printemps, il faut
tondre les brebis. C’est le moment de s’intéresser à cette filière et aux
métiers qui l’entourent.
Au programme :
– A 14h30 : rencontre, échanges et découverte
du métier passionnant de Thomas Baffault, tondeur professionnel.
– A 15h : démonstration de la tonte par
Thomas.
– De 10h à 17h (en libre et en
continu) : atelier de découverte autour de la filière laine, initiation au
filage.
Rendez-vous au Jardin Insolite du Parc Floral, au niveau de la prairie gérée en éco-pâturage.
C’est le printemps, les brebis font peau neuve !
Venez assister à la tonte et découvrir les étapes de la filière laine.
Le mercredi 15 avril 2026
de 10h00 à 12h30
Le mercredi 15 avril 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit sous condition
L’entrée du jardin est payante du 1er Avril au 30 septembre .
- 2,70 € (plein tarif)
- 1,55 € (tarif réduit)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T12:30:00+02:00;2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T17:00:00+02:00
Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597
