Journée de la Truffe Paunat

Journée de la Truffe

Bourg Paunat Dordogne

Journée de la Truffe à Paunat dimanche 25 janvier dès 10h Marché aux truffes, visite guidée, démonstration de cavage, repas truffé sur réservation, conférence, exposition d’outils de trufficulture et pesée. Haricots couenne et crêpes à emporter. Vente de plants & livres.

Journée de la Truffe à Paunat dimanche 25 janvier 2026 dès 10 heures.

Le matin, marché aux Truffes à 10h visite guidée d’une truffière à 10h30 démonstration de cavage à 11h30 repas truffé sur réservation (apportez vos couverts) à 12h conférence à 15h exposition d’outils de trufficulture pesée de la truffe vente de plants & livres

Haricots couenne et crêpes à emporter. .

Bourg Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 06 66 98 comitedesfetesdepaunat@gmail.com

English : Journée de la Truffe

Truffle Day in Paunat on Sunday 25 January from 10am Truffle market, guided tour, truffle hunting demonstration, truffle meal (booking required), conference, exhibition of truffle farming tools and weighing. Bean and pancake takeaway. Sale of plants and books.

