Journée de la truite Cussay
Journée de la truite Cussay samedi 4 avril 2026.
Journée de la truite
Cussay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 07:30:00
fin : 2026-04-04 19:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Pêche à la truite dans l’étang communal de Manthelan.
Concours de pétanque.
Marche champêtre.
Les tarifs d’inscription au concours de pêche, ainsi que la restauration seront communiqués ultérieurement.
Pêche à la truite dans l’étang communal de Manthelan.
Concours de pétanque.
Marche champêtre.
Les tarifs d’inscription au concours de pêche, ainsi que la restauration seront communiqués ultérieurement. .
Cussay 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 60 30 62 patrick.auton@orange.fr
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English :
Trout fishing in the communal pond at Manthelan.
Petanque competition.
Country walk.
Registration fees for the fishing competition and catering will be announced at a later date.
L’événement Journée de la truite Cussay a été mis à jour le 2026-03-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire