Journée de la truite

Cussay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 07:30:00

fin : 2026-04-04 19:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Pêche à la truite dans l’étang communal de Manthelan.

Concours de pétanque.

Marche champêtre.

Les tarifs d’inscription au concours de pêche, ainsi que la restauration seront communiqués ultérieurement.

Pêche à la truite dans l’étang communal de Manthelan.

Concours de pétanque.

Marche champêtre.

Les tarifs d’inscription au concours de pêche, ainsi que la restauration seront communiqués ultérieurement. .

Cussay 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 60 30 62 patrick.auton@orange.fr

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English :

Trout fishing in the communal pond at Manthelan.

Petanque competition.

Country walk.

Registration fees for the fishing competition and catering will be announced at a later date.

L’événement Journée de la truite Cussay a été mis à jour le 2026-03-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire