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AGENDA · Royan

Journée de la vue et du diabète Royan

mercredi 7 octobre 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Charles de Gaulle
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Journée de la vue et du diabète

Place Charles de Gaulle Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 09:00:00
fin : 2026-10-07 18:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Venez effectuer un test de vue, un dépistage du diabète, un test cardiaque et vous informer sur la maladie d’Alzheimer.
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Place Charles de Gaulle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 68 11 20  sec.lions.royan@orange.fr

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English :

Come in for an eye exam, a diabetes screening, a heart screening, and to learn more about Alzheimer’s disease.

L’événement Journée de la vue et du diabète Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan

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