Journée de l’abeille et de la Fête des Mères – Gunsbach, 25 mai 2025 10:00, Gunsbach.

Début : Dimanche 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 16:00:00

2025-05-25

Un moment doux et naturel à partager en famille ! Venez célébrer les mamans et les abeilles lors d’un événement unique, mêlant amour, nature et découvertes. Animations pour petits et grands… et plein de surprises pour gâter les mamans !

La réputation de l’abeille n’est plus à faire, cette petite bête volante est indispensable à notre biodiversité et c’est pourquoi la Maison du Fromage souhaite lui consacrer une journée pour la mettre en valeur.

Le 25 mai c’est aussi la fête des mères alors profitez-en pour passer un bon moment avec vos mamans en participant aux ateliers proposés tout au long de la journée !

Au programme

– Rencontre avec des apiculteurs Laurence et Dominique Neff du Rucher du Rosskopf, vous parleront de leur travail, du fonctionnement d’une ruche et de la récolte de miel. Apprenez à mieux connaître les abeilles pour mieux les apprécier et les protéger! Rencontre proposée de 10h à 10h45 puis de 15h à 15h45.

– Dégustation accord Miels/Fromages Apprenez à sublimer les fromages en les accompagnant du miel adéquat. Pour cela, nous vous proposons une dégustation de 3 fromages et de 3 miels différents. Dégustation à 11h puis 16h

– Atelier fabrication BeeWrap Le BeeWrap est un morceau de tissu (idéalement du coton) enduit de cire d’abeille. Il est utiliser pour remplacer le film alimentaire ou papier aluminium jetable. Il est thermoformable pour s’adapter à vos besoins, résistant à l’eau, antibactérien et permet de conserver les aliments en les préservant de la déshydratation et de la moisissure. Il est naturel, écologique, réutilisable, lavable (à l’eau tiède), biodégradable. Il est donc 100% zéro déchet. De plus, il ne contient aucun élément nocif pour votre santé. Venez apprendre à fabriquer le votre ! Atelier de 14h à 14h45.

Animations gratuites et sans réservation. Dans la limite des places disponibles. .

23 Rue de Munster

Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 00 info@mdf-munster.fr

English :

A sweet, natural moment to share with the whole family! Come and celebrate moms and bees at a unique event, combining love, nature and discovery. Entertainment for young and old? and lots of surprises to spoil moms!

German :

Ein süßer und natürlicher Moment, den Sie mit Ihrer Familie teilen können! Feiern Sie die Mütter und die Bienen auf einer einzigartigen Veranstaltung, die Liebe, Natur und Entdeckungen miteinander verbindet. Animationen für Groß und Klein und viele Überraschungen, um die Mütter zu verwöhnen!

Italiano :

Un momento dolce e naturale da condividere con tutta la famiglia! Venite a festeggiare le mamme e le api in un evento unico, che unisce amore, natura e scoperta. Intrattenimento per grandi e piccini e tante sorprese per viziare le mamme!

Espanol :

Un momento dulce y natural para compartir con toda la familia Venga a celebrar a las mamás y a las abejas en un evento único, que combina amor, naturaleza y descubrimiento. Entretenimiento para grandes y pequeños… ¡y muchas sorpresas para mimar a las mamás!

