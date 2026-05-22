Journée de l’accordéon Plaza Ascain
Journée de l’accordéon Plaza Ascain samedi 23 mai 2026.
Ascain
Journée de l’accordéon
Plaza Place Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L’association Kornelio vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la musique et de la convivialité.
Plus de 40 accordéonistes de tous âges seront réunis pour partager leur passion. Les musiciens viendront de Lesaka, Elizondo, Tarnos et bien sûr d’Ascain.
Au programme
– Défilé musical dans les rues du village à 17h
– Concert à l’issue du défilé .
Plaza Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 57 27 97
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English : Journée de l’accordéon
L’événement Journée de l’accordéon Ascain a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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