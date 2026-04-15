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Journée de l’agriculture Le Parcot Échourgnac

Journée de l’agriculture Le Parcot Échourgnac

Journée de l’agriculture Le Parcot Échourgnac dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Parcot

Adresse : La Ferme du Parcot

Ville : 24410 Échourgnac

Département : Dordogne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Échourgnac

Journée de l’agriculture

Le Parcot La Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Journée nationale de l’agriculture Petit troupeau de brebis de Thérèse Kohler, stands, démonstrations et ateliers (filage, feutrage…), casse-croûte paysan, animation de sensibilisation à l’agriculture paysanne, ateliers. 14h30-16h30 Atelier de méditation en forêt, jeux sensoriels, création d’un mandala naturel sur inscription 05 53 81 99 28   .

Le Parcot La Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28  leparcot@hotmail.com

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English : Journée de l’agriculture

L’événement Journée de l’agriculture Échourgnac a été mis à jour le 2026-04-15 par Vallée de l’Isle en Périgord

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