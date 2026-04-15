Journée de l’agriculture Le Parcot Échourgnac
Journée de l’agriculture Le Parcot Échourgnac dimanche 7 juin 2026.
Échourgnac
Journée de l’agriculture
Le Parcot La Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Journée nationale de l’agriculture Petit troupeau de brebis de Thérèse Kohler, stands, démonstrations et ateliers (filage, feutrage…), casse-croûte paysan, animation de sensibilisation à l’agriculture paysanne, ateliers. 14h30-16h30 Atelier de méditation en forêt, jeux sensoriels, création d’un mandala naturel sur inscription 05 53 81 99 28 .
Le Parcot La Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com
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English : Journée de l’agriculture
L’événement Journée de l’agriculture Échourgnac a été mis à jour le 2026-04-15 par Vallée de l’Isle en Périgord
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