JOURNÉE DE L’AGROPASTORALISME Luc-sur-Orbieu

JOURNÉE DE L’AGROPASTORALISME

Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu Aude

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

2026-01-24

Les journées du Château de Luc reprennent. Après de belles éditions dédiées aux arbres et à l’agroforesterie, à l’eau et sa gestion dans les Corbières, à la diversification des cultures, l’équipe du château vous invite pour partager et apprendre sur le thème de l’agropastoralisme!

Au programme

10h00 Rendez-vous devant la cave de Cruscades (avenue des Corbières) balade pédagogique avec les moutons de Frédéric Bichon.

12h30 Repas au château de Luc (agneau du producteur payant sur inscription).

14h00 Table Ronde “Agropastoralisme dans les Corbières” animé par le Biocivam, Tiers lieu paysan Beauregard-Mirouze, témoignages de bergers et vignerons.

Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 6 31 01 73 09 oenotourisme@famille-fabre.com

The Château de Luc’s annual Days of Nature are back. After successful editions dedicated to trees and agroforestry, water and its management in the Corbières, and crop diversification, the Château team invites you to share and learn on the theme of agropastoralism!

10:00 am: Meet in front of the Cruscades winery (avenue des Corbières): educational walk with Frédéric Bichon’s sheep.

12:30 pm: Lunch at Château de Luc (producer’s lamb fee upon registration).

2:00 pm: Agropastoralism in the Corbières? round-table discussion led by Biocivam, Tiers lieu paysan Beauregard-Mirouze, testimonials from shepherds and winemakers.

