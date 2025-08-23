Journée de l’alimentation chez Jeanne derrière l’hôtel l’Orée du Bois Norroy

Journée de l’alimentation chez Jeanne derrière l’hôtel l’Orée du Bois Norroy samedi 23 août 2025.

Journée de l’alimentation chez Jeanne

derrière l’hôtel l’Orée du Bois 1 Lieu dit l’Orée du Bois Norroy Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-23 14:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

14h self-cueillette musicale au son de l’accordéon

17h restitution de l’atelier d’écriture (qui a lieu du 19 au 22 août de 15h à 17h en lien avec la bibliothèque-médiathèque au Parc Thermal) et mise en mots !

19h banquet bio, local et fait maison

2€ sur inscription

organisé par le P.E.T.R Plaine des VosgesTout public

2 .

derrière l’hôtel l’Orée du Bois 1 Lieu dit l’Orée du Bois Norroy 88800 Vosges Grand Est +33 6 62 45 56 46 developpement@plainedesvosges.fr

English :

2pm musical self-picking to the sound of the accordion

5 p.m. restitution of the writing workshop (held from August 19 to 22 from 3 to 5 p.m. in conjunction with the library-médiathèque in the Parc Thermal) and putting it into words!

7pm organic, local and homemade banquet

2? upon registration

organized by P.E.T.R Plaine des Vosges

German :

14 Uhr Musikalische Selbstverpflegung zum Klang des Akkordeons

17 Uhr Rückgabe des Schreibworkshops (der vom 19. bis 22. August von 15 bis 17 Uhr in Verbindung mit der Bibliothek-Mediathek im Parc Thermal stattfindet) und in Worte fassen!

19 Uhr Biologisches, lokales und hausgemachtes Bankett

2? auf Anmeldung

organisiert vom P.E.T.R. Plaine des Vosges

Italiano :

ore 14.00 autopittura musicale al suono della fisarmonica

ore 17:00 feedback dal laboratorio di scrittura (che si svolge dal 19 al 22 agosto dalle 15:00 alle 17:00 in collaborazione con la biblioteca-centro multimediale del Parco Termale) e messa in parole!

ore 19.00 banchetto biologico, locale e casalingo

2? su iscrizione

organizzato dal P.E.T.R Plaine des Vosges

Espanol :

14.00 h Autoescritura musical al son del acordeón

17.00 h Feedback del taller de escritura (del 19 al 22 de agosto, de 15.00 a 17.00 h, en colaboración con la biblioteca-mediateca del Parque Termal) y ¡a escribir!

19.00 h Banquete ecológico, local y casero

2? en la inscripción

organizado por el P.E.T.R Plaine des Vosges

L’événement Journée de l’alimentation chez Jeanne Norroy a été mis à jour le 2025-08-11 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE