Journée de l’alimentation Jardins de Pleuvezain – Pleuvezain 28 juin 2025 10:00

Vosges

Journée de l’alimentation Jardins de Pleuvezain 32 grande rue Pleuvezain Vosges

Les portes ouvertes des Jardins de Pleuvezain sont proposées en collaboration avec la Journée de l’Alimentation de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien. Elles sont coorganisées par Chantiers Services, la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien le PETR de la Plaine des Vosges via son Projet Alimentaire Territorial (PAT).

Cette Journée est aussi l’occasion de mettre en avant la reprise de l’activité de maraîchage en réinsertion par Chantiers et Services. Le but est également de sensibiliser le grand public au mieux manger et à l’impact que cela peut avoir sur nos territoires.

Tout au long de la journée, des stands d’animations seront disponibles en libre accès pour tous les publics.

Cette Journée s’inscrit dans une programmation plus large où chaque EPCIs du territoire de la Plaine des Vosges aura le doit à son moment fort en lien avec l’alimentation (voir affiche programmation).

Programme de la journée :

– à partir de 10h Balade autour de la reconnaissance des plantes sauvages et comestibles suivie d’une dégustation avec L’herbier de Colette, balade en calèche, présence de l’association des vieux tracteurs avec des modèles d’exposition et présentation de l’activité de maraîchage ;

– à 11h Inauguration officielle ;

– à 12h Restauration sur place proposée par un foodtruck, buvette et animation musicale ;

– à partir de 14h Escape game de la Fabrica Event et atelier des Compagnons du fer »Tout public

32 grande rue

Pleuvezain 88170 Vosges Grand Est +33 9 75 36 79 04 lesjardinspleuvezain@wanadoo.fr

English :

The Jardins de Pleuvezain open house is organized in conjunction with the Communauté de Communes de l?Ouest Vosgien?s Food Day. They are co-organized by Chantiers Services, the Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien and the PETR de la Plaine des Vosges via its Projet Alimentaire Territorial (PAT).

The Day is also an opportunity to highlight Chantiers et Services? return to market gardening. The aim is also to raise public awareness of the importance of eating better, and the impact this can have on our regions.

Throughout the day, entertainment stands will be open to the general public.

The Day is part of a wider program in which each of the Plaine des Vosges region?s EPCIs will have its own food-related highlight (see program poster).

Program for the day :

– from 10 a.m.: Wild and edible plant recognition walk followed by a tasting with L?herbier de Colette, horse-drawn carriage ride, presence of the old tractor association with display models and presentation of the market gardening activity;

– 11am: Official opening;

– 12pm: Foodtruck, refreshments and musical entertainment;

– from 2pm: Escape game by Fabrica Event and workshop by the Compagnons du fer »

German :

Der Tag der offenen Tür in den Gärten von Pleuvezain wird in Zusammenarbeit mit dem Tag der Ernährung der Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien veranstaltet. Sie werden von Chantiers Services, der Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien und dem PETR de la Plaine des Vosges über sein Projet Alimentaire Territorial (PAT) mitorganisiert.

Dieser Tag bietet auch die Gelegenheit, die Wiederaufnahme des Gemüseanbaus durch Chantiers et Services in den Vordergrund zu stellen. Ziel ist es auch, die breite Öffentlichkeit für eine bessere Ernährung und die Auswirkungen, die dies auf unsere Regionen haben kann, zu sensibilisieren.

Den ganzen Tag über gibt es Stände mit Animationen für alle Besucher.

Dieser Tag ist Teil eines größeren Programms, bei dem jedes EPCI der Region Plaine des Vosges seinen eigenen Höhepunkt im Zusammenhang mit der Ernährung hat (siehe Poster zum Programm).

Programm des Tages :

– ab 10 Uhr: Spaziergang zum Erkennen von wilden und essbaren Pflanzen mit anschließender Verkostung mit L’herbier de Colette, Kutschfahrt, Anwesenheit des Vereins für alte Traktoren mit Ausstellungsmodellen und Vorstellung des Gemüseanbaus ;

– um 11 Uhr: Offizielle Eröffnung ;

– 12 Uhr: Verpflegung durch einen Foodtruck, Getränkeausschank und musikalische Unterhaltung;

– ab 14 Uhr: Escape Game von Fabrica Event und Workshop der Compagnons du Fer »

Italiano :

Le giornate di apertura dei Jardins de Pleuvezain sono organizzate in concomitanza con la Giornata dell’alimentazione della Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien. Sono co-organizzate da Chantiers Services, dalla Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien e dal PETR de la Plaine des Vosges attraverso il suo Projet Alimentaire Territorial (PAT).

La Giornata è anche un’occasione per sottolineare il ritorno di Chantiers et Services all’orticoltura. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di mangiare meglio e sull’impatto che questo può avere sulle nostre regioni.

Per tutta la giornata saranno presenti stand di intrattenimento aperti al pubblico.

La Giornata fa parte di un programma più ampio in cui ciascuno degli EPCI della Plaine des Vosges avrà un proprio momento di rilievo legato all’alimentazione (si veda la locandina del programma).

Programma della giornata:

– dalle ore 10: passeggiata per individuare le piante selvatiche e commestibili, seguita da una degustazione con L’herbier de Colette, da un giro in carrozza, dalla presenza dell’associazione dei vecchi trattori con esposizione di modelli e dalla presentazione dell’attività di orticoltura;

– ore 11: Apertura ufficiale;

– ore 12.00: Foodtruck, rinfresco e musica dal vivo;

– dalle 14: gioco di fuga a cura di Fabrica Event e laboratorio dei Compagnons du fer »

Espanol :

Las jornadas de puertas abiertas de los Jardines de Pleuvezain se organizan conjuntamente con el Día de la Alimentación de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien. Están coorganizadas por Chantiers Services, la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien y el PETR de la Plaine des Vosges a través de su Projet Alimentaire Territorial (PAT).

La Jornada es también una oportunidad para poner de relieve la vuelta de Chantiers et Services a la horticultura. El objetivo es también sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de comer mejor y el impacto que ello puede tener en nuestras regiones.

A lo largo de la jornada habrá puestos de animación abiertos al público en general.

La Jornada forma parte de un programa más amplio en el que cada uno de los EPCI de la región de Plaine des Vosges tendrá su propio acontecimiento destacado relacionado con la alimentación (véase el cartel del programa).

Programa de la jornada :

– a partir de las 10 h: paseo para identificar plantas silvestres y comestibles, seguido de una degustación con L’herbier de Colette, paseo en coche de caballos, presencia de la asociación de tractores antiguos con maquetas expuestas y presentación de la actividad de horticultura;

– 11 h: Inauguración oficial;

– 12h: Foodtruck, refrescos y música en directo;

– a partir de las 14 h: Juego de escape a cargo de Fabrica Event y taller de los Compagnons du fer »

