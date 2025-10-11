Journée de l’alimentation Le Grand Manger Le Faouët

Journée de l’alimentation Le Grand Manger Le Faouët samedi 11 octobre 2025.

Journée de l’alimentation

Le Grand Manger 28 rue du château Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

L’idée est simple se rencontrer, échanger et partager autour de ce grand sujet qui nous réunit, l’alimentation. Rendez-vous dès 10h pour un grand marché de producteurs et des animations sur les stands de nos partenaires. Un atelier cuisine sera animé par l’association Aux Goûts du jour, sur réservation. Le midi, nous vous proposerons un grand repas partagé à prix libre avant de poursuivre les échanges sur le passionnant sujet de la Sécurité Sociale de l’Alimentation. Nous aurons la chance d’accueillir des citoyens et des porteurs de projets ayant participé à des expérimentations pour témoigner et échanger. .

Le Grand Manger 28 rue du château Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 10 25 12 29

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée de l’alimentation Le Faouët a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan