Journée de l’amicale parentissoise de loisirs Salle des fêtes Parentis-en-Born
Journée de l’amicale parentissoise de loisirs Salle des fêtes Parentis-en-Born samedi 18 avril 2026.
Journée de l’amicale parentissoise de loisirs
Salle des fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’Amicale Parentissoise de Loisirs organise ses portes ouvertes
– vente de livres et disques (CD et DVD) occasion et neuf
– Présence de l’éditeur Gilles Dubus (éditions Adishatz livres d’écrivains de Parentis et du Pays de Born)
– Présence d’écrivains Jean-Pierre Devalance & Guy Ducourneau
– Vente de porcelaines
– Vente d’ouvrages d’Aiguilles en fête
– Vente de crêpes
– 14h dictée intergénérationnelle avec les élèves de CM1 & CM2 .
Salle des fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 94 86
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English : Journée de l’amicale parentissoise de loisirs
L’événement Journée de l’amicale parentissoise de loisirs Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grands Lacs
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