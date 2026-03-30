Journée de l’amicale parentissoise de loisirs Salle des fêtes Parentis-en-Born

Journée de l’amicale parentissoise de loisirs

Salle des fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’Amicale Parentissoise de Loisirs organise ses portes ouvertes

– vente de livres et disques (CD et DVD) occasion et neuf

– Présence de l’éditeur Gilles Dubus (éditions Adishatz livres d’écrivains de Parentis et du Pays de Born)

– Présence d’écrivains Jean-Pierre Devalance & Guy Ducourneau

– Vente de porcelaines

– Vente d’ouvrages d’Aiguilles en fête

– Vente de crêpes

– 14h dictée intergénérationnelle avec les élèves de CM1 & CM2 .

Salle des fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 94 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de l’amicale parentissoise de loisirs

L’événement Journée de l’amicale parentissoise de loisirs Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grands Lacs