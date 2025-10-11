Journée de lancement de Sababa au Consulat Voltaire Consulat Voltaire Paris

Journée de lancement de Sababa au Consulat Voltaire Consulat Voltaire Paris samedi 11 octobre 2025.

Sababa, Le Goût de la Paix, est le restaurant culturel palestinien-israélien créé par Radjaa Aboudagga et Edgar Laloum, avec le soutien de l’association Nous Réconcilier.

En Israël comme en Palestine, Sababa désigne la joie de vivre. Ce restaurant arbore les trois drapeaux , unis en un symbole de coexistence, de dialogue et de réconciliation, pour incarner un futur possible.

Dans un contexte où la colère, le choc et la sidération nous submergent, il est plus que jamais temps de nous réunir, de nous rencontrer, et de recréer des espaces de partage, de respect mutuel et de bienveillance.

Le Consulat Voltaire, sanctuaire culturel et lieu de création – ancien générateur électrique réinventé –, a pour mission d’imaginer des solutions nouvelles afin de générer un avenir meilleur.

Sababa prendra place au Consulat Voltaire le temps d’une saison inspirante et engagée.

La journée de lancement aura lieu toute la journée du samedi 11 octobre, à partir de midi, au 14 avenue Parmentier.

Au programme : des plats emblématiques et savoureux de la région, des temps d’échanges avec Radjaa et Edgar autour de leur vision de l’avenir, des performances artistiques et des cercles de dialogue pour prendre du recul et trouver un second souffle.

–12h30 – 15h : Accueil par Radjaa Aboudagga et Edgar Laloum, déjeuner convivial autour de plats emblématiques de la région, et performances artistiques (poésie et flamenco).

–15h-17h : Cercles de parole et d’écoute animés par l’association Nous Réconcilier. Un espace collectif pour retisser du lien et échapper aux assignations et aux invectives.

Échanger, écouter, comprendre, se doter ensemble d’outils pour résister à la fragmentation et faire entendre

une parole autre dans le débat public, au sujet des conflits du Proche-Orient.

–17h30-20h: performances artistiques et lectures poétiques qui font dialoguer les traditions culturelles et musicales.

–20h-23h : Accueil par Radjaa Aboudagga et Edgar Laloum, banquet convivial autour de plats emblématiques de la région, suivis d’un concert , de l’arabe à l’hébreu, en passant par le grec et le farsi, où les voix se mêlent, les traditions se rencontrent.

Restaurant culturel palestinien-israélien et français symbole de coexistence et de réconciliation.

Le samedi 11 octobre 2025

de 12h00 à 23h00

payant

La réservation pour les repas et les cercles de dialogue est obligatoire.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T15:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T12:00:00+02:00_2025-10-11T23:00:00+02:00

Consulat Voltaire 14 avenue Parmentier 75011 Paris