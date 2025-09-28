Journée de l’animal à Marignane Place Comté de Grasse Marignane

Journée de l’animal à Marignane Place Comté de Grasse Marignane dimanche 28 septembre 2025.

Journée de l’animal à Marignane

Dimanche 28 septembre 2025.

De 10h à 17h. Place Comté de Grasse Mairie annexe du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Chaque année, est célébrée la « Journée mondiale des animaux ». Partout dans le monde, différentes actions sont menées afin de les protéger, de les respecter et de les aimer. Animaux de compagnie ou animaux sauvages, toutes les espèces sont à l’honneur.

Au programme de Marignane



De 10h à 11h

– Atelier pour adultes avec gestes de premiers secours aux chats et chiens par Madame Jacinthe Milano, « Myanimal ».

– Atelier pour enfants graf animalier par « Délir Décograff ».



De 11h à12h démonstration de sauvetage au Jaï par les « Terre-neuve 13 ».



De 14h à 14h30 démonstration par la brigade cynophile anti-stupéfiants de Marignane.



De 14h30 à 15h30

– Atelier pour enfants graf animalier par « Délir Décograff ».

– Conférence sur les méthodes de soins alternatifs.



De 15h30 à 16h30 bénédiction des animaux par le Père Jérémie Bouvier.



De nombreux stands toute la journée

– Nourriture pour animaux (« Croc Naturel » / « Pets Planet »).

– Gâteaux pour animaux (« La truffe gourmande »).

– Médecine douce par Madame Monod.

– Un ostéopathe animalier, Madame Ravaux.

– Massage canin « Cani détente » et « Sampathie ».

– Les premiers soins pour animaux (Madame Milano).

– « Harmonimalis ».

– « Les Terre-neuve, sauveteurs en mer ».

– Associations participantes « Les croquettes du cœur », « Aspas », « La paix entre les bêtes », « Collectif provençal de protection animal ».

– Des produits en vente pour les animaux (Greg, Les colliers de Joy).

…



Des friandises ainsi que des sacs à « besoins » pour votre animal seront distribués par « Animalis ».

– Sur place une ferme des animaux , « La ferme d’autrefois ».

– Chacun pourra repartir avec une photo de son animal (gratuit).



Possibilité de se restaurer deux food trucks (hamburgers « Dony and Co » et tacos « Very Tacos »).



Vous êtes attendus nombreux ! .

Place Comté de Grasse Mairie annexe du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur environnement@ville-marignane.fr

English :

World Animal Day is celebrated every year. All over the world, various actions are taken to protect, respect and love animals. Whether pets or wild animals, all species are honored.

German :

Jedes Jahr wird der « Welttiertag » gefeiert. Überall auf der Welt werden verschiedene Aktionen durchgeführt, um die Tiere zu schützen, zu respektieren und zu lieben. Ob Haustier oder Wildtier, alle Arten werden geehrt.

Italiano :

La Giornata mondiale degli animali si celebra ogni anno. In tutto il mondo vengono intraprese varie azioni per proteggere, rispettare e amare gli animali. Che si tratti di animali domestici o selvatici, tutte le specie vengono onorate.

Espanol :

Todos los años se celebra el Día Mundial de los Animales. En todo el mundo se llevan a cabo diversas acciones para proteger, respetar y amar a los animales. Ya sean animales de compañía o salvajes, se rinde homenaje a todas las especies.

L’événement Journée de l’animal à Marignane Marignane a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Marignane