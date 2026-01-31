Journée de l’Aquafitness à la Piscine des 3 châteaux Ribeauvillé
1 Rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Show unique en France REAL AQUATIC PERFORMANCE 2026 À LA PISCINE 3 CHÂTEAUX
Real Aquatic Performance 2026
6 cours d’Aquafitness au rythme de l’Italie.
Rendez-vous les 13 et 14 mars 2026 à la piscine des 3 Châteaux.
Avec la participation exceptionnelle de Gaia Morizzo et Gabriele Tufano !
Le programme détaillé sur https://piscine-3-châteaux.fr !
Ouverture des réservations le 10 février sur resa.piscine-3-chateaux.fr .
1 Rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 27 piscine@paysderibeauville.fr
English :
Unique show in France REAL AQUATIC PERFORMANCE 2026 AT THE 3 CHÂTEAUX POOL
