Journée de l’Aquafitness à la Piscine des 3 châteaux

1 Rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Show unique en France REAL AQUATIC PERFORMANCE 2026 À LA PISCINE 3 CHÂTEAUX

Real Aquatic Performance 2026

6 cours d’Aquafitness au rythme de l’Italie.

Rendez-vous les 13 et 14 mars 2026 à la piscine des 3 Châteaux.

Avec la participation exceptionnelle de Gaia Morizzo et Gabriele Tufano !

Le programme détaillé sur https://piscine-3-châteaux.fr !

Ouverture des réservations le 10 février sur resa.piscine-3-chateaux.fr .

1 Rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 27 piscine@paysderibeauville.fr

Unique show in France REAL AQUATIC PERFORMANCE 2026 AT THE 3 CHÂTEAUX POOL

L’événement Journée de l’Aquafitness à la Piscine des 3 châteaux Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr