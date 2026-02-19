Journée de l’arbre, du bois et de la fleur à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux
Journée de l’arbre, du bois et de la fleur à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux dimanche 8 mars 2026.
Journée de l’arbre, du bois et de la fleur à Montignac-Lascaux
Centre ville de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
L’UGER vous invite à la fête de l’arbre, du bois et des fleurs ainsi qu’au vide grenier organisé par l’antenne de Montignac-Lascaux de la ligue contre le cancer.
Démonstration de machines à bois, sculpteurs à la tronçonneuse.
Buvette et restauration sur place.
L’UGER vous invite à la fête de l’arbre, du bois et des fleurs ainsi qu’au vide grenier organisé par l’antenne de Montignac-Lascaux de la ligue contre le cancer.
Démonstration de machines à bois, sculpteurs à la tronçonneuse.
Buvette et restauration sur place. .
Centre ville de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 81 70 44 asso.uger24@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée de l’arbre, du bois et de la fleur à Montignac-Lascaux
UGER invites you to the tree, wood and flower festival, and to the garage sale organized by the Montignac-Lascaux branch of the League Against Cancer.
Demonstration of woodworking machines, chainsaw carvers.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Journée de l’arbre, du bois et de la fleur à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère