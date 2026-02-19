Journée de l’arbre, du bois et de la fleur à Montignac-Lascaux

Centre ville de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

L’UGER vous invite à la fête de l’arbre, du bois et des fleurs ainsi qu’au vide grenier organisé par l’antenne de Montignac-Lascaux de la ligue contre le cancer.

Démonstration de machines à bois, sculpteurs à la tronçonneuse.

Buvette et restauration sur place.

Centre ville de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 81 70 44 asso.uger24@gmail.com

English : Journée de l’arbre, du bois et de la fleur à Montignac-Lascaux

UGER invites you to the tree, wood and flower festival, and to the garage sale organized by the Montignac-Lascaux branch of the League Against Cancer.

Demonstration of woodworking machines, chainsaw carvers.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Journée de l’arbre, du bois et de la fleur à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère