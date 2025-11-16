Journée de l’Arbre et du Bois à Lauzerte Lauzerte

Journée de l’Arbre et du Bois à Lauzerte

Lauzerte

16 novembre 2025, 09:00

18:00

2025-11-16

Rendez-vous à Lauzerte le 16 nov. pour la 30e Journée de l’Arbre et du Bois ! Exposants, ateliers, animations & restauration. Entrée libre de 9h à 18h. Infos 05 63 94 66 54.

All. de Ruppe 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

English :

Join us in Lauzerte on Nov. 16 for the 30th Journée de l’Arbre et du Bois! Exhibitors, workshops, entertainment & catering. Free admission from 9am to 6pm. Info: 05 63 94 66 54.

German :

Wir treffen uns am 16. Nov. in Lauzerte zum 30. Tag des Baumes und des Holzes (Journée de l’Arbre et du Bois)! Aussteller, Workshops, Animationen & Verpflegung. Freier Eintritt von 9 bis 18 Uhr. Infos: 05 63 94 66 54.

Italiano :

Venite a Lauzerte il 16 novembre per la 30ª edizione della Journée de l’Arbre et du Bois! Espositori, laboratori, intrattenimento e ristorazione. Ingresso libero dalle 9.00 alle 18.00. Info: 05 63 94 66 54.

Espanol :

Venga a Lauzerte el 16 de noviembre para asistir a la 30ª edición de la Journée de l’Arbre et du Bois Expositores, talleres, animaciones y restauración. Entrada gratuita de 9.00 a 18.00 h. Información: 05 63 94 66 54.

