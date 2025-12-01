Journée de l’Archéologie en Gironde 2025 Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Journée de l’Archéologie en Gironde 2025

Le Service régional de l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine organise la Journée de l’archéologie en Gironde 2025 , qui se tiendra le 12 décembre à la salle du Champ de Foire à St André de Cubzac.

L’esprit de ce temps d’échanges, à l’instar de ce qui se fait sur le reste du territoire national, est d’offrir un espace de communication pour présenter l’actualité de la recherche archéologique de l’année écoulée sur le territoire départemental. Il rassemblera des présentations d’opérations menées dans le champ du préventif et dans celui de la recherche programmée par l’ensemble des acteurs de l’archéologie.

Cette journée est également un moment de rencontre entre les différentes disciplines concernées, aussi bien au cours des discussions que durant les moments de convivialité qui ponctueront cette édition 2025.

L’inscription n’est pas obligatoire, mais souhaitable. .

Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine sra-secretariat.bordeaux@culture.gouv.fr

