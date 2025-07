Journée de l’Arros SARLABOUS Sarlabous

Journée de l’Arros SARLABOUS Sarlabous samedi 9 août 2025.

Journée de l’Arros

SARLABOUS Au moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Journée de l’ Arros avec l’association des riverains de l’Arros

Matin, nettoyage des berges de l’Arros

Auberge espagnole avec l’apéro offert par l’association

Après-midi, initiation et atelier montage de mouches et lancer

.

SARLABOUS Au moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46

English :

Arros Day with the Arros Residents’ Association

Morning clean-up of the Arros river banks

Spanish meal with aperitif offered by the association

Afternoon, fly-tying and casting initiation and workshop

German :

Tag des Arros mit der Vereinigung der Anwohner des Arros

Morgens Reinigung der Ufer des Arros

Spanische Herberge mit Aperitif, der vom Verein angeboten wird

Nachmittag, Einführung und Workshop Fliegenbinden und Werfen

Italiano :

Giornata dell’Arros con l’Associazione dei residenti dell’Arros

Mattinata di pulizia delle rive dell’Arros

Cena spagnola con aperitivo offerto dall’associazione

Pomeriggio, introduzione e laboratorio di legatura e lancio della mosca

Espanol :

Día de Arros con la Asociación de Vecinos de Arros

Limpieza matinal de las orillas del Arros

Comida española con aperitivo ofrecido por la asociación

Por la tarde, introducción y taller de montaje y lanzado de moscas

L’événement Journée de l’Arros Sarlabous a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65