Bascons

Journée de l’Ascension à Bascons

Bascons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Journée de l’Ascension à Bascons pour mettre en lumière le monde de la course landaise. Au programme

10h30 Messe solennelle en musique à la chapelle ND de la Course landaise.

12h Apéritif concert animé par l’union musicale de Saint Justin

16h30 Présentation de l’École taurine 2026 aux arènes de Bascons

Réservations pour le repas 06 95 81 22 02 avant le 7 mai. .

Bascons 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 81 22 02

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English : Journée de l’Ascension à Bascons

L’événement Journée de l’Ascension à Bascons Bascons a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grenade