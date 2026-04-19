Journée de l’attelage La Hallotière
Journée de l’attelage La Hallotière dimanche 19 avril 2026.
La Hallotière
Journée de l’attelage
70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:30:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Laissez vous tirer par l’histoire et découvrez le village d’autrefois.
De 10h30 à 12h et de 15h à 16h30 à l’Écurie du Bonheur à la Hallotière. .
70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 11
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English : Journée de l’attelage
L’événement Journée de l’attelage La Hallotière a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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