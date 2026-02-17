Journée de l’audition Résidence Montana Le Mans

Journée de l’audition

Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 14:00:00

fin : 2026-03-12 18:00:00

Date(s) :

2026-03-12

JOURNÉE DE L’AUDITION OUVERTE À TOUS !

Le jeudi 12 mars 2026, de 14h à 18h, nous vous invitons à un après-midi dédié à la santé auditive, à la prévention et au bien-être, accessible à tous les publics ????

Que vous soyez concerné(e) par une gêne auditive, curieux(se) d’en savoir plus, proche aidant, professionnel(le) ou simplement désireux(se) de faire un point… cet événement est fait pour vous !

Nous aurons le plaisir d’accueillir

– Phôneme Maxime POTHELUNE, audioprothésiste

– CICAT (Centre d’informations et de conseils sur les aides techniques)

– L’association Bien Vieillir en Sarthe

– Herrel Conseils

– La Maison de santé Group’Mans Nord-Est Santé

– Estelle TRANSON Artiste sonore

Au programme information, conseils personnalisés, échanges, sensibilisation et accompagnement autour de l’audition, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

– Entrée libre et gratuite

– Temps d’échange ouverts à tous

– Au sein de la résidence Montana Le Mans, 40 Rue Prémartine 72000 Le Mans

Parce que bien entendre, c’est mieux communiquer, mieux partager… et mieux vivre ensemble ??

Notez la date dès maintenant et partagez largement autour de vous !

Retrouvez le programme détaillé sur notre Facebook Montana Le Mans ! .

Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com

