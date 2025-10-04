Journée de l’eau et de l’Adour Maison de la Barthe Dax

Journée de l'eau et de l'Adour Maison de la Barthe Dax samedi 4 octobre 2025.

Maison de la Barthe Allée du Bois de Boulogne Dax Landes

Au programme

Toute la journée

– Exposition L’Adour l’eau et les hommes par le service des archives départementales.

– Exposition et présence des Artistes en ville , créations picturales et sculpturales sur le thème de la nature

– Stands sur les milieux aquatiques infos, ateliers…

De 10h à 12h

Atelier pêche par la fédération de pêche et l’AAPPMA sur inscription au 05 58 73 43 79.

Balade commentée de l’Adour Gestion des milieux naturels, aménagements et actions contre les inondations

De 14h à 16h

Visite du centre de production du péloïde TERDAX Gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 58 56 86 86.

De 16h à 18h

Conférence sur l’histoire de l’Adour animée par le Sam, le Smbam et le Gémapi

Possibilité de pique-nique sur place et Foodtruck PEYTA’ CRÊP .

