Journée de l’École Doctorale Faculté de droit et de science politique – Amphi I Rennes Vendredi 10 octobre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Thème : La confiance

**Présenté par les étudiants de Master 2** Droit des obligations et des biens, Droit pénal, Droit des personnes et de la famille, Droit du travail et de la protection sociale, Droit public général, Droit de l’Union européenne, Affaires internationales au local, et Théorie politique

Vous êtes tous et toutes conviés à cette journée riche en échanges, où les étudiants en Master2 débattront sur le thème de la confiance.

_Programme en cours_

9h00

Ouverture de la journée par Monsieur le Doyen, Monsieur Olivier Serra

_informations en cours_

16h00: Présentation des études doctorales par la Direction de l’Ecole doctorale

16h30: Propos conclusifs de Monsieur Samuel François, Professeur de Droit privé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-10T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-10T17:00:00.000+02:00

Faculté de droit et de science politique – Amphi I 9 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine