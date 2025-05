Journée de l’égalité des chances à Chevregny – Chevregny, 7 juin 2025 14:00, Chevregny.

Aisne

Journée de l’égalité des chances à Chevregny 38 Rue Principale Chevregny Aisne

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 00:00:00

2025-06-07

Toute une journée pour la famille à Chevregny !

De nombreux artistes se produiront tout au long de cette journée pour le plus grand plaisir de nos visiteurs. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts, avec du théâtre, des histoires en musique, et des concerts.

Ce sera également l’occasion de découvrir le travail de plusieurs écoles sur le thème de l’égalité des chances entre filles et garçons, présentation qui sera suivie d’un débat entre les enfants et les adultes (trois trophées seront décernés à cette occasion le Prix du Jury, le Prix du Musée, et le Prix du Public).

Des jeux et des ateliers vous accompagneront tout l’après-midi, et vous pourrez vous restaurer à notre buvette éphémère. Un glacier artisanal sera également présent pour vous faire déguster ses produits.

Cette manifestation se terminera en fanfare avec la projection exclusive en plein air à 21h30 du film « Louise Violet », avec Alexandra Lamy dans le rôle titre (sorti dans les salles en novembre 2024).

RV au Musée départemental de l’école publique de 14h à minuit ! 1 .

38 Rue Principale

Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 21 66 79

