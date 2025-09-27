Journée de l’élevage Ussel

Journée de l’élevage Ussel samedi 27 septembre 2025.

Journée de l’élevage

Avenue de la Résistance Ussel Corrèze

Tarif : – –

De 9h à 17h, la Journée de l’élevage vous invite à découvrir l’épopée de l’agriculture de la machine à vapeur à nos jours.

Au programme de cette édition

Comice d’arrondissement avec présentation des animaux et valorisation du travail des éleveurs,

Petit train pour petits et grands,

Fermes pédagogiques pour approcher les animaux et comprendre la vie à la ferme,

Animations en continu tout au long de la journée,

Jeux pour enfants,

Restauration sur place ouverte à tous.

Cet événement, organisé par le comice d’arrondissement, la Chambre d’agriculture de la Corrèze et la ville d’Ussel, est rendu possible grâce au soutien du Conseil départemental de la Corrèze, du Crédit Agricole Centre France et de Groupama.

Un moment de convivialité, de partage et de transmission à ne pas manquer ! .

Avenue de la Résistance Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

