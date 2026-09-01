Journée de l’élevage Ussel
samedi 26 septembre 2026 · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Journée de l’élevage
Avenue de la Résistance Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Journée de l’élevage à Ussel ayant pour thème cette année : le jardin potager à la portée de tous.
Au programme de cette édition :
– présentation des animaux
– jeux pour enfants
– animations diverses
– foire
– restauration sur place
Un moment de convivialité, de partage et de transmission à ne pas manquer ! .
Avenue de la Résistance Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 78 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée de l’élevage
L’événement Journée de l’élevage Ussel a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Ussel (Corrèze)
- Escape game « Les voleurs d’art », Chapelle des pénitents, Ussel 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel Ussel 19 septembre 2026
- Jeu « Les petits archéologues », Chapelle des pénitents, Ussel 19 septembre 2026
- Jeu de piste au musée, Musée du Pays d’Ussel, Ussel 19 septembre 2026
- Visite libre : le musée vous invite à redécouvrir deux œuvres emblématiques de ses collections, Musée du Pays d’Ussel, Ussel 19 septembre 2026