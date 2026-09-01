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AGENDA · Ussel

Journée de l’élevage Ussel

samedi 26 septembre 2026 · Ussel

Journée de l’élevage Ussel

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Avenue de la Résistance
Ville
19200 Ussel
Département
Corrèze
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ussel

Journée de l’élevage

Avenue de la Résistance Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Journée de l’élevage à Ussel ayant pour thème cette année : le jardin potager à la portée de tous.

Au programme de cette édition :
– présentation des animaux
– jeux pour enfants
– animations diverses
– foire
– restauration sur place

Un moment de convivialité, de partage et de transmission à ne pas manquer !   .

Avenue de la Résistance Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 78 46 

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English : Journée de l’élevage

L’événement Journée de l’élevage Ussel a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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