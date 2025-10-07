Journée de l’emploi Maison des Sports Cusset

Journée de l’emploi Maison des Sports Cusset mardi 7 octobre 2025.

Journée de l’emploi

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 09:00:00

fin : 2025-10-07 12:00:00

Date(s) :

2025-10-07

La Ville de Cusset organise avec France Travail, la Mission Locale de Vichy la Structure Information Jeunesse et l’association Made in Cusset Entreprises sa 31e journée de l’emploi, de l’industrie, de l’insertion et de l’intérim.

.

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00

English :

The town of Cusset, together with France Travail, the Mission Locale de Vichy, the Structure Information Jeunesse and the Made in Cusset Entreprises association, is organizing its 31st Employment, Industry, Integration and Temporary Work Day.

German :

Die Stadt Cusset organisiert gemeinsam mit France Travail, der Mission Locale de Vichy, der Structure Information Jeunesse und dem Verein Made in Cusset Entreprises ihren 31. Tag der Beschäftigung, der Industrie, der Eingliederung und der Zeitarbeit.

Italiano :

La città di Cusset, insieme a France Travail, alla Mission Locale de Vichy, alla Structure Information Jeunesse e all’associazione Made in Cusset Entreprises, organizza la 31ª Giornata dell’occupazione, dell’industria, dell’integrazione e del lavoro temporaneo.

Espanol :

La ciudad de Cusset, junto con France Travail, la Mission Locale de Vichy, la Structure Information Jeunesse y la asociación Made in Cusset Entreprises, organiza su 31ª Jornada del Empleo, la Industria, la Inserción y el Trabajo Temporal.

L’événement Journée de l’emploi Cusset a été mis à jour le 2025-09-10 par Vichy Destinations