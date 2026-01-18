Journée de l’entrepreunariat avenue de la Liberté La Souterraine

Journée de l’entrepreunariat

[JOURNÉE DE L’ENTREPRENEURIAT] ??

L’occasion d’échanger, de se faire connaître, d’échanger avec les partenaires économiques locaux et de se renseigner sur des thèmes variés (création reprise transmission croissance d’entreprise, gestion comptable, statuts juridiques, formation, recrutement, innovation, financements….)

?? Et voici le programme !!!

?? 8h30 10h Caf’&Co sur le thème Les aides économiques mode d’emploi !

?? 10h15 11h45 Jeu Aïe Aïe IA , sur l’Intelligence Artificielle.

?? 14h 15h30 Jeu #Aventure Entrepreneur, avec la Banque de France

?? 14h 17h30 Mini-forum de l’entrepreneuriat Venez à la rencontre des partenaires économiques, à votre disposition pour vos projets de création reprise développement formation recrutement !

?? 18h 20h Clôture de la journée (discours élus) + cocktail dinatoire .

avenue de la Liberté Le loft La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 08 64 contact@peps23.com

