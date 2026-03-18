Journée de l’Environnement à Teloché Place des Olympiades Teloché
Journée de l’Environnement à Teloché Place des Olympiades Teloché samedi 11 avril 2026.
Journée de l’Environnement à Teloché
Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez participer à la 3e édition de la Journée de l’Environnement à Teloché, le samedi 11 avril, de 9h à 17h30.
3e édition de la Journée de l’Environnement à Teloché, de 9h à 17h30, aux halles du Marché couvert, place des Olympiades.
Gratuit Ouvert à tous
De nombreuses animations vous seront proposées toute la journée
– Lancement de l’application BALUDIK, un jeu de piste et d’énigmes pour découvrir le Secret des arbres de la commune
– Repair café emmener vos vieux appareils à réparer pour leur offrir une seconde vie !
– Troc plantes venez échanger vos plants de fleurs, légumes, arbres, arbustes !!
– Sortie ornithologique organisée par la LPO Sarthe le matin à 9h30
– Randonnée de ramassage des déchets autour du village avec Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois à 14h30.
– Chasse à l’œuf de Pâques à 10h30
– Découverte et utilisation des plantes sauvages de 14h30 à 16h
– Concours photos
– Braderie des livres par la bibliothèque de Teloché
– Et pleins d’activités sur les stands de nos partenaires !!
– Restauration sur place
Nous vous attendons nombreuses et nombreux. .
Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 commune@mairiedeteloche.fr
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English :
Come and take part in the 3rd Environment Day in Teloché, on Saturday April 11, from 9am to 5:30pm.
L’événement Journée de l’Environnement à Teloché Teloché a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72