Journée de l’environnement – Forges-les-Eaux, 5 juin 2025 16:30, Forges-les-Eaux.

Seine-Maritime

Journée de l’environnement Avenue Olivier de Montalent Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2025-06-05 16:30:00

fin : 2025-06-05 17:30:00

2025-06-05

12h-14h (et si on changeait nos habitudes, le temps d’un pique-nique ?)

16h30 à 17h30 (Cap ou pas cap de goûter sans déchet ?)

Pique-nique zéro déchet

Pédale et mixe ton smoothie

Ramène ton pique-nique / goûter sans emballages jetables !

Animations, vélo smoothie & un tote-bag offert

Avenue Olivier de Montalent

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 50 50

English : Journée de l’environnement

12pm-2pm (how about a change of pace for a picnic?)

4:30 to 5:30 p.m. (Are you up for a waste-free snack?)

Zero waste picnic

Pedal and blend your smoothie

Bring your picnic / snack without disposable packaging!

Entertainment, smoothie bike & free tote bag

German :

12:00-14:00 Uhr (Wie wäre es, wenn wir unsere Gewohnheiten für die Dauer eines Picknicks ändern?)

16:30-17:30 Uhr (Cap oder pas cap eines abfallfreien Snacks?)

Null-Abfall-Picknick

Treten Sie in die Pedale und mixen Sie Ihren Smoothie

Nimm dein Picknick / deinen Snack ohne Einwegverpackungen mit nach Hause!

Animationen, Smoothie-Fahrrad & eine kostenlose Tote-Bag

Italiano :

12.00-14.00 (che ne dite di cambiare ritmo per un picnic?)

16.30-17.30 (possiamo fare uno spuntino senza sprechi?)

Picnic a rifiuti zero

Pedala e mescola il tuo frullato

Porta il tuo picnic/merenda senza imballaggi usa e getta!

Intrattenimento, bici per frullati e borsa in omaggio

Espanol :

12h-14h (¿qué tal un cambio de ritmo para un picnic?)

de 16.30 a 17.30 (¿Podemos merendar sin desperdiciar nada?)

Picnic sin residuos

Pedalea y mezcla tu batido

¡Trae tu picnic / merienda sin envases desechables!

Entretenimiento, bicicleta de batidos y bolsa de regalo

