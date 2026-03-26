Journée de l’environnement Parc de la Baleine Luc-sur-Mer
Journée de l’environnement Parc de la Baleine Luc-sur-Mer samedi 28 mars 2026.
Journée de l’environnement
Parc de la Baleine 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Troc aux plantes, ateliers abris à chauves souris
Rejoignez-nous le 28 mars de 10h à 12h pour une matinée dédiée à la nature et à la convivialité !
Au programme
– Troc aux plantes Participez à notre échange de plantes avec la participation du Conseil des Sages et des écoles de Luc-sur-Mer.
– Ateliers ‘abris à chauves souris Organisé et encadré par l’association Courtils des 4 vents.
Venez nombreux pour une matinée enrichissante et amusante sous le signe du partage !
Animation Gratuite .
Parc de la Baleine 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
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English : Journée de l’environnement
Plant swap, bat shelter workshops
L’événement Journée de l’environnement Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité
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