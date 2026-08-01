Informations pratiques

La Martyre

Journée de Libération et Reconnexion par le Son

Salle Pierre Abéguilé La Martyre Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Journée de Libération & Reconnexion par le Son

Cette journée est une invitation à ralentir, à déposer ce qui pèse, et à revenir à l’essentiel soi.

Porté(e) par les vibrations des instruments, vous serez guidé(e) dans un voyage intérieur, propice à la détente, à l’écoute et à la libération.

Au fil des pratiques, le corps se relâche, le mental s’apaise, et l’espace s’ouvre pour accueillir pleinement vos ressentis. Chaque son devient un pont entre l’extérieur et votre monde intérieur, favorisant une reconnexion profonde à vos sensations et à vos émotions.

Dans un cadre bienveillant et sans jugement, vous explorerez différentes expériences sensorielles et créatives, permettant de vous exprimer librement et de vous recentrer.

Cette journée est une parenthèse hors du temps, un moment pour vous retrouver, vous réaligner et repartir plus léger(ère), plus ancré(e), et plus en harmonie avec vous-même.

Au programme

– Relaxation

– Jeux sonore

– Danse intuitive

– Marche Méditative

– Écriture de Libération

-Voyage sonore

Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Places limitées à 8 participants afin de garantir un accompagnement de qualité. .

Salle Pierre Abéguilé La Martyre 29800 Finistère Bretagne +33 6 11 45 48 04

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English :

L’événement Journée de Libération et Reconnexion par le Son La Martyre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS