Journée de l’IGDR Le Diapason Rennes Mardi 2 décembre, 08h45 Ille-et-Vilaine

Réservé aux membres de l’IGDR

Cet événement est réservé aux membres de l’unité. Outre la traditionnelle assemblée générale, nous aurons le plaisir d’accueillir le chimiste Antoine Vacher.

PROGRAMME

8:45 > 9:15 – Accueil

9:15 > 10:45 – Assemblée générale – questions | **Reynald Gillet**

10:45 > 11:00 – PhD Symposium 2026 – 3e édition | **Camille Dos Santos & Nicolaï Hoffmann**

11:00 > 11:15 – Pause café

11:15 > 12:15 – Public conference « **Sciences ou fiction, discutons chimie dans les films et séries** » | **Antoine Vacher**, Institut des sciences chimiques de Rennes

12:15 > 13:30 – Déjeuner

13:30 > 14:10 – Nouveaux entrants

14:10 > 14:30 – Cérémonie de remise des prix (Médaille CNRS & Concours photo)

14:30 > 15:30 – Posters (avec café)

15:30 > 16:00 – Scientific conference « **Sex-specific loss of mitochondrial membrane integrity in the auditory brianstem of a mouse model of Fragile X Syndrome** » | **Claire Caron**

16:00 > 16:30 – Scientific conference « NF-kB signaling driven by oncogenic Ras contributes to tumorigenesis in a Drosophila carcinoma model » | **Caroline Dillard**

16:30 – Conclusion

↪︎ [**Télécharger le programme**](https://igdr.univ-rennes.fr/sites/igdr.univ-rennes.fr/files/medias/files/Programme_IGDR_Day_2025_0.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T08:45:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T16:30:00.000+01:00

Le Diapason Allée Jules Noël, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine