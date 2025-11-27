Journée de l’industrie Lycée Jean Guéhenno Flers

Journée de l’industrie Jeudi 27 novembre, 09h00 Lycée Jean Guéhenno Orne

Echanges et informations sur les industries mécaniques (usinage, métaux en feuilles) des secteurs automobiles et aéronautique.

Présentation de la filière STI2D du lycée.

Ateliers avec animation en continu sur les différents pôles : usinage, métrologie, outillage de presse, FAO-CAO, Fab lab

Lycée Jean Guéhenno rue de la geroudiere, flers Flers 61100 Orne Normandie

