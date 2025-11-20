Journée de l’industrie Maison des Compagnons du Devoir Colomiers Colomiers

Journée de l’industrie Jeudi 20 novembre, 08h00 Maison des Compagnons du Devoir Colomiers Haute-Garonne

Écoles, entreprises et centres de formation sont invités à venir découvrir nos ateliers d’outillage et à échanger avec nos compagnons et apprentis sur leurs métiers et formations.

Au programme : présentation des Compagnons du Devoir, visite des ateliers, rencontres avec les formateurs et jeunes, et ateliers pratiques pour manipuler et repartir avec sa propre création.

La journée se clôturera autour d’un verre de l’amitié, un moment convivial pour échanger et partager les valeurs de l’industrie.

Une belle occasion de découvrir les savoir-faire et les parcours qui font vivre l’industrie !

Maison des Compagnons du Devoir Colomiers 5 Rue Hyacinthe Dubreuil, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Oratoire Haute-Garonne Occitanie

