Journée de l’Obésité Troyes
Journée de l’Obésité Troyes mercredi 25 mars 2026.
Journée de l’Obésité
Parvis de l’Hôtel de Ville Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Objectifs
> Mieux comprendre l’obésité
> Lutter contre les idées reçues
> Découvrir l’offre de soins disponible localement
Sur place
Professionnels de santé et acteurs du territoire seront présents pour informer, conseiller et échanger avec les visiteurs.
Au programme
> Stands de prévention sur le parvis
> Ateliers thématiques (sur pré-inscription) dans les salles de l’Hôtel de Ville
> Animations ludiques et interactives pour tous
Animations vélo smoothie, borne à selfie, jeux, séances de sophrologie, ateliers d’art-thérapie…Et bien d’autres activités autour du bien-être, de l’alimentation et de l’activité physique.
Un rendez-vous citoyen, convivial et accessible à tous pour mieux s’informer, échanger et prendre soin de sa santé. .
Parvis de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Journée de l’Obésité Troyes a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne