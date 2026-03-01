Journée de l’Obésité

Parvis de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Objectifs

> Mieux comprendre l’obésité

> Lutter contre les idées reçues

> Découvrir l’offre de soins disponible localement



Sur place

Professionnels de santé et acteurs du territoire seront présents pour informer, conseiller et échanger avec les visiteurs.



Au programme

> Stands de prévention sur le parvis

> Ateliers thématiques (sur pré-inscription) dans les salles de l’Hôtel de Ville

> Animations ludiques et interactives pour tous



Animations vélo smoothie, borne à selfie, jeux, séances de sophrologie, ateliers d’art-thérapie…Et bien d’autres activités autour du bien-être, de l’alimentation et de l’activité physique.



Un rendez-vous citoyen, convivial et accessible à tous pour mieux s’informer, échanger et prendre soin de sa santé. .

Parvis de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Journée de l’Obésité Troyes a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne