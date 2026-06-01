Journée de l’OISEAU, Arboretum Marcel Kroenlein, Roure

Journée de l’OISEAU Dimanche 7 juin, 10h00 Arboretum Marcel Kroenlein Alpes-Maritimes

Limité 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

APPRENDRE A LEVER LES YEUX AVEC UN ORNITHOLOGUE et ses binoculaires découvrir l’aigle royal en plein vol et le plus petit de nos oiseaux le roitelet triple bandeau.

Venez à la rencontre de nos ornithologues Martine et Michel Belaud pour la découverte de la faune et la flore de nos montagnes. Après une matinée d’observation, un atelier de dessin « Bec et Plume » vous sera proposé l’après-midi.

Arboretum Marcel Kroenlein Piste de la Fracchia, 06420 Roure, France Roure 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33607484876 http://www.arboretum-roure.org Cet arboretum est créé en 1988 par le botaniste Marcel Kroenlein, ancien directeur du jardin exotique de Monaco et par Michèle Ramin. Sa vocation est à la fois scientifique, éducative, artistique, touristique et sociale. Dominant le panorama exceptionnel de la vallée de la Tinée, le site de 17 ha s’étage de 1 200 à 1 700m d’altitude. A la végétation endémique de pins sylvestre et de mélèzes d’Europe s’ajoutent de nombreuses essences adaptées de différentes régions équivalentes du monde. Parmi les espèces introduites chaque année, certaines sont rares ou menacées d’extinction, tel le wollemia nobilis ou le pin mugho. Les sentiers qui cheminent à travers différents milieux sont propices à l’observation de la faune comme de la flore ; une riche collection évolutive d’œuvres des artistes no-made s’y mêle, jouant parfois avec les points d’eau, les arbres ou les paysages. Une singularité dans cet arboretum qui se veut avant tout un refuge planétaire pour les arbres de demain.

Animations diverses à thèmes selon les saisons, sur la biodiversité, les plantes médicinales ou plantes aromatiques. Ouvert tous les jours (10h-18h). Entrée : 5€/adulte, tarif sur demande/groupe. Visite sur réservation possible au 06 07 48 48 76. Animations diverses à thèmes selon les saisons, sur la biodiversité, les plantes médicinales ou plantes aromatiques. Langues parlées : anglais, italien, français

APPRENDRE A LEVER LES YEUX AVEC UN ORNITHOLOGUE et ses binoculaires découvrir l’aigle royal en plein vol et le plus petit de nos oiseaux le roitelet triple bandeau.

©Piot