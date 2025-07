JOURNÉE DE L’OISEAU Massegros Causses Gorges

JOURNÉE DE L’OISEAU Massegros Causses Gorges mercredi 6 août 2025.

JOURNÉE DE L’OISEAU

1 rue de la tieule Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 09:00:00

fin : 2025-08-06 18:30:00

Date(s) :

2025-08-06

3ème édition de la Journée de l’Oiseau au Moulin de Parayre aux Vignes. Au programme, des activités sur inscription (Réveil aux chants d’oiseaux, Balade d’initiation au dessin naturaliste, Escape Game et Atelier Nichoirs), et des activités en libre accès (Exposition de dessins naturalistes, stand & jeux de sensibilisation). La journée se clôturera par un spectacle.

Le Moulin de Parayre proposera buvette et restauration sur site toute la journée.

Cette journée est accessible aux petits et grands. .

1 rue de la tieule Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 84 82 57 48

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNÉE DE L’OISEAU Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-07-25 par 48-CDT48